進入下半年，大陸經濟持續復甦。截至7月21日，大陸已經有至少25個省區市發布上半年的經濟數據；其中，14個省的經濟成長由負轉正，而廣東GDP總量則仍大陸第一，但與第二名的江蘇省差距縮小。

據統計，至7月21日，至少有廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、安徽、湖北、北京、陝西、江西、重慶、雲南、廣西、貴州、內蒙古、天津、吉林、海南、寧夏、青海、山西、甘肅等25個省區市發布了上半年經濟數據。

進一步看各省經濟表現，廣東上半年GDP為4兆9234.2億元（人民幣，下同）居冠，但年減2.5％；而江蘇上半年GDP為4兆6722.92億元居次，年增0.9％；山東上半年GDP為3兆3025.8億元，年降0.2％，位居第三。

雖然廣東與往常相同，仍占據第一的寶座，但由於上半年負成長，而江蘇由負轉正，兩省之間差距因此拉進。從另一個角度看，數據顯示，2019上半年，江蘇跟廣東的GDP差距為3737億元，而今年上半年這一差距縮小到了2511億元，兩省差距縮小了1200多億元。

(旺報 )