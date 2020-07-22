財政部上月公布107年度綜合所得申報資料，桃園區永和里敬陪末座成「全台最窮里」，桃園市長鄭文燦22日在市政會議澄清，是因有1名報稅人誤繕，永和里早在1982年就併里、沒這個名字了，「桃園怎麼會最窮！」要求財稅單位跟財政部更正。

財政部公布107年度綜合所得申報資料，有網友根據「107年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」資料，羅列出「村里排名」，並列出倒數10名，其中桃園市桃園區永和里倒數第一名，成全台最窮的里，引發網友熱議直呼跌破眼鏡，也有網友說：「全台最窮最低的里一年也有賺到平均20幾萬」。

因資料上顯示「納稅單位：1」也引發討論，有網友質疑到桃園市戶政事務所官網查，卻查不到桃園區永和里的任何資料，直言「超怪的」。

鄭文燦看到後親自釋疑，他解釋桃園區永和里與中北里早在1982年4月就合併變成中和里，有桃園市民納稅填報綜合所得稅結算申報時，誤植為「永和里」，「整個里只有他一人報稅！」

鄭文燦說，查證發現他正確戶籍為「永安里」，而永安里共有1445戶、年所得平均為87.6萬元、平均月收入7.3萬元，「桃園怎麼會最窮！」指示地政跟民政局查證後，要請財政部更正，不要讓錯誤資訊流傳，他強調桃園家戶儲蓄跟所得都是前段班。

(中時 )