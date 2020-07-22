台北市長柯文哲出席台北上海雙城論壇｜2020.7.22

2020年台北上海雙城論壇22日上午召開，上海市市長龔正透過視訊模式進行開幕致詞，表示「疫情可以阻礙我們面對面、但不能阻礙兩岸同胞心連心」，也強調應秉持兩岸一家親，以此次論壇為契機凝聚更多故事，加強後疫情的交流合作。

龔正表示，從2010年以來上海與台北兩市展開多形式、多層次的交流合作，在包含經貿、科技、教育衛生、文化與青少年交流等領域取得豐碩合作成果，讓兩地民眾增進了解，兩地同胞感情越來越深厚，兩市交流已成為兩岸城市交流的典範。

龔正表示，突如其來的新冠肺炎影響，讓今年雙城論壇以視訊模式召開，而上海台北都經受住疫情的嚴峻考驗，疫情發生之後上海堅定人民至上、生命至上，以科學防治等要求，在較短時間內控制疫情取得成果，同時做好經濟社會發展各項工作，加強力道推動復工、復產、復市。

龔正說「疫情可以阻礙我們面對面、但不能阻礙兩岸同胞心連心」，包含元宵佳節上海點亮台灣花燈，端午節兩岸也展開雲交流活動，同時在抗疫吃緊時，兩地市民也相互傳遞關心關愛，彰顯兩岸市民相互關心關愛，彰顯守望相助的深情厚意。

龔正表示當前上海正在加快建設國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心等5個中心與現代化國際大都市，具有多元開放精神的台北也在持續推進城市的轉型升級，城市發展願景讓兩岸合作提供更廣闊的空間。

龔正也強調希望秉持兩岸一家親，以此次論壇為契機凝聚更多故事，加強後疫情的交流合作，為兩座城市共贏發展提供強大動力、為兩岸和平發展做出更大貢獻，為兩地民眾謀取更多福祉。

(旺報 )