總是想要入手旗艦手機，但是價格卻讓你難以招架嗎？三星（Samsung）在2020年初發表Galaxy Note 10 Lite 以及 Galaxy S10 Lite 輕旗艦手機的策略或許奏效，讓他們有意在今年也如法炮製，只是改稱為「粉絲版」（Fan Edition）。韓媒報導，Galaxy S20 Fan Edition 手機預計最快有機會在10月在韓國上市，台灣會不會引進引人好奇。

根據韓媒 The Elec 報導，三星正在著手準備的 Galaxy S20 粉絲版，可說是Galaxy S10 Lite的接班人，預計在今年10月左右發表，價格將會比Galaxy S20系列更便宜，但是規格上則是略為縮水。據了解，Galaxy S20粉絲版預計螢幕不會小於6.5吋，主相機則預計是1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭以及800萬畫素長焦鏡頭的組合，前鏡頭預計是3200萬畫素。

由於定位為輕旗艦，Galaxy S20 粉絲版預計將延續Galaxy S10 Lite跟Galaxy S10系列搭載相同處理器則作法，與Galaxy S20系列一樣採用高通Snapdragon 865處理器，在效能表現上維持水準。但也因此價格不會降太多，預計落在750美元左右，比Galaxy S20系列起跳價格999美元更低，另外則是比中階Galaxy A系列450美元左右的價格帶更高一些。

報導指出，儘管三星Galaxy S20粉絲版預計將遭遇不少價格很具競爭力的中階手機對手，例如一加全新發表的OnePlus Nord，或是入手兩支（Redmi X30 5G加上Redmi X50 5G）才能比得上一支Galaxy S20粉絲版價格的紅米手機，但是三星仍對它信心滿滿，看好2020年底前有望售出約500萬台。

值得了解的是，三星在2020年初發表的Galaxy Note 10 Lite 以及 Galaxy S10 Lite後，僅在台推出Galaxy Note 10 Lite，而沒有上市Galaxy S10 Lite。因此今年Galaxy S20粉絲版是否在台推出，令人存疑，最終仍得依據三星台灣公佈的資訊為準。

而在Galaxy S20粉絲版現身之前，三星已確定會在8月5日舉行Galaxy Unpacked線上發表會。三星官方確認將會發表五款新品，被推測應該包含Galaxy Note 20系列、Galaxy Watch 3、Galaxy Z Flip 5G以及Galaxy Z Fold 2兩款可摺疊螢幕手機，以及全新豌豆造型的Galaxy Buds Live無線耳機。

(科技)