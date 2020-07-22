台南市南區37名里長組成的南山公墓更新發展促進會要求市府重視在地聲音。（洪榮志攝）

台南市南區南山公墓佔地94.7公頃，地面上有5萬多門墳墓，不僅嚴重影響地方發展，也對居民生活造成困擾。鑑於區內有多座明清古墓，時代力量立委陳椒華與多個民間團體認為，這是國家重要的文化資產要求全區保留；但南區37名里長組成的南山公墓更新發展促進會與不分黨派的南區市議員，22日公開反對全區無意義保留，抹滅南區更新與發展的機會。

據查，南區南山公墓區是台灣最早的漢人墓葬區，最早期距今已有400年，其中更有4座古墓被列為市定古蹟，明清古墓也有不少，但因緊鄰住宅區，市府認為影響居民生活環境品質，加上南區殯儀館設施及土地使用已達飽和，因此有意在南山公墓規畫新殯葬專區，目前正辦理遷葬中。

不過，陳椒華與重現府城水文促進會等民間團體卻認為，眾多古墓不僅見證台灣與台南的發展，同時也是目前唯一保留台南台地原始地形、地貌的地方，不應任意破壞開發，要求市府另覓殯葬專區，南山公墓應登錄為文化景點並全區保留，但因文資處仍在進行墓區的調查，台南市古蹟審議委員會決議繼續列冊追蹤，等調查告一段落再審議是否登錄為文化景觀。

更促會則強調，南區發展長年遭漠視，又因機場、南山公墓導致區域發展長期落後。地方並不反對保存具文化資產意義的古墓，也歡迎市府將其規畫為可親式的遺址公園，但反對無意義的全區保留。

更促會還要求市長黃偉哲「硬起來」，重視在地的聲音，並表達堅決支持開發的態度，不要被特定人士的意見綁架，規畫公園綠地與道路等公共建設，改善市容並提供周邊居民優質的生活環境，回應地方民眾的期許。

(中時 )