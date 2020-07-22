有「台灣米倉」之稱、唯一人口突破百萬的縣—彰化縣，是全台人口排行第一的縣級行政區，號稱是六都以外的人口「第一大縣」。不過根據統計，近年來彰化縣人口銳減，從2007年的131萬，掉到今年只剩126萬，在地人透露，有2大原因讓他們不想待在彰化，網友一看到實際數字後驚呆。

一名在彰化生活10幾年的在地人在PTT發文表示，自己以後不會想待在彰化，主要因為交通不便及工作機會少2大原因。原PO透露，彰化除了彰化與員林市區有較多班次的客運外，其他地方的公車要1到1個半小時才有1班。「以前我在彰化市讀高中的時候，明明家在彰化，還是得租房子，因為太遠了，回家光車程就要1小時，先搭彰客再轉員客，把等公車的時間算進去要2個小時才能回家」。

此外，原PO也提到，在南彰化比較鄉下的地方，離家近的工作不外乎就是田裡面或小工廠，但是薪資真的不怎麼樣。他自己是學農的，大概也都知道，只要自己不是老闆，也賺不到啥，就連想兼差外送員都要到市區；若要較多的工作機會及較高薪資，都要到市區，但往往市區離家的距離都很遠，讓原PO感嘆「不如去台中」。

貼文曝光後，不少網友對於通勤要花2小時驚呆，紛紛留言回應「我也彰化偏鄉仔，公車那個真的超有感」、「同樣在鄉下深有同感...」；不過也有網友說「這個是彰化偏鄉的狀況，如果是北彰化，基本上交通沒這麼不方便」。

在地人透露自己不想待在彰化的2大主因。（圖／截自PTT）

(中時新聞網)