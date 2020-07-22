最近三倍券這個話題沸沸揚揚的，我看了爆料公社表示有位單親媽媽的小孩是個國中生，為了三倍券竟然吿媽媽「侵佔」他的三倍券。我看到新聞很心痛，於是想來談談對這件事情的看法。

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經濟困難，直接跟小孩表達當父母的難處

說到這，不由得要說說2009年當時馬政府為了重振金融海嘯造成的萎靡經濟，發放每人新台幣3600元的消費券。

當時我們正值經濟困苦的階段，所以沒有特別跟孩子討論怎麼使用，也是直接拿來貼補家用！

我跟女兒談起這位國中生為了三倍券吿媽媽的新聞，我問女兒，家裡經濟困難需要動用這筆錢，她可以接受嗎？

女兒馬上就表示沒問題，反正這筆錢（三倍券）本來也不是她的！

回想當年的我們，並沒有太多的親子理財財商觀念、加上孩子小不懂政府政策，所以說當時經濟較困苦的情況下，小孩的消費券我們是直接上繳父母貼補家用。

即便是換成現在的時空背景，我相信當父母親的夠誠懇，平常跟孩子之間關係夠親密，孫太認為孩子即便有所抱怨，還是會體諒爸爸媽媽的難處！

同步我想延伸過年要不要給小孩壓歲錢這個議題！

過年紅包媽媽說要幫我存起來，長大後發現這是一場「世紀大騙局」

還記得小時候每年過年的紅包，媽媽總是跟我說：「先放我這邊，媽媽幫妳存起來！」當時年紀很小的我信以為真，想說長大後馬上化身小富婆，沒想到還沒長大就發現，這是一場「世紀大騙局」。

因為有一次發現親戚包給我的「紅包」，媽媽一轉身馬上換了一個新的紅包袋，然後又包回給親戚的小孩！

當時我的心情很複雜，一方面因為這代表我之前做的富婆夢幻滅了！另一方面很生氣母親怎麼那麼不爭氣，為什麼窮到連親戚家小孩子的紅包都給不出來，然後十分羨慕別人家的小孩每年過年都有好多紅包，後來才慢慢意識到，原來我的家境困難。

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提醒孩子們凡事要懂得「要量入為出」

有鑒於小時候「紅包」被欺騙，那種非常不好的經驗！所以說孩子年紀小的時候，每次遇到逢年過節，我們選擇開誠佈公！直接跟孩子表達父母親經濟能力有限，所以說親戚給的紅包，我們也要把錢包回去給親戚小孩，孩子們可以擁有的紅包就是「父母親給的紅包」！藉此也提醒孩子凡事要懂得「要量入為出」！生活中的食衣住行育樂、唸書、吃飯、保險、房子貸款、汽車保養等等...這些通通都要花錢。

有一次孩子因為紅包充公有些想法，於是我們坐下來跟孩子們溝通：「孩子，媽媽請你思考一個問題，為什麼親戚要包紅包給你？那是因為爸爸媽媽會包紅包給長輩還有親戚的小朋友，所以他們才會給你紅包，說白了這等於是繞了一圈，拿的通通都是爸爸媽媽的錢！」

「孩子，若你堅持要拿你自己的紅包，我尊重你，那你的學費、保險費、生活費、學英文的費用，就要麻煩你自己負擔。」

小孩自己認真算了一下學費、生活費、日常開銷等花費就會知道，即便拿走全部紅包，絕對不夠支付他們的日常開銷！

所以那次深度溝通之後，小孩再也沒有任何意見，而且每次只要一拿到紅包，就都直接拿來給我！

我也很感謝孩子們，年紀小願意與我們共體時艱，體諒身為父母親的難處！我的孩子們，光這是這一項人格特質，我個人認為就相當難能可貴，讓我相當自豪。

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從小開始建立孩子們正確的金錢觀與投資觀

隨著年紀與工作資歷增加，我與悟天大逐漸有共識，讀萬卷書不如行萬里路，套用在建立孩子財商也是相同邏輯，在閱讀許多理財方面的書籍、結合我自己本身心理學的研究、融合夫妻倆過去的理財經驗，我們開始在孩子們身上展開親子理財的實驗之路。

架構孩子們金錢觀與投資觀念過程中，我們透過不斷的學習與修正、在衝突中持續調整，進而轉化成適合我們家的理財方式！

所以說教育孩子，父母親的觀念與價值觀一定要同步，因為若不同調，這樣小孩子接收到的金錢觀是混亂且拉扯的！

（日後有機會再來聊聊家庭序位的觀念）

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帶孩子去開戶，越早參與這場金融遊戲，了解錢滾錢的重要

過年的零用錢拿給小孩之前，我們先跟孩子說明錢滾錢的重要性！

劍橋大學的研究發現3-4歲的幼童，已經能理解基本的金錢概念，到了7歲時，與未來財務行為有關的基本概念，通常已經發展完成！

巴菲特曾說過「我最重要的啟發來源，就是我的父親。我在很年輕的時候，就從他那裡學到早早養成正確習慣的重要性。存錢是他教會我的、非常重要的一件事。」

所以巴菲特建議，幼兒園就可以教孩子們理財觀念。

我們所以不敢奢望兩個孩子養成巴菲特，然而身為父母親，我殷殷期盼孩子將來都能超越我們的成就！

於是早早帶孩子去開戶，越早參與這場金融遊戲，讓孩子們了解錢滾錢對他們有多重要！

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授人以魚不如授人以漁

大人講再多大道理，小孩多數還是充耳不聞，帶他們開戶並正式下場加入這場「金融遊戲」錢是自己的，孩子開始會關注時事新聞與世界脈動，孩子第一次參加除權息真的拿到股息的時候實在樂壞了，笑到嘴巴都裂開了，嚐到甜頭之後，開始漸漸體會錢滾錢的魅力！

我們常用簡單的方式跟孩子們分享「存股輕鬆學」書本裡的理財觀念「你只要買到體質良好的股票，如同一隻金雞母，母雞只要健康，那你每年都會可以拿金雞蛋，然後隔年母雞就會一直幫你生雞蛋。」這類的觀念。

耳濡目染之下，姊姊前陣子甚至已經開始學會如何透過自己的手機，下單買股票！所以說，授人以魚不如授人以漁。這個觀念對親子財商而言，我認為真的十分重要！

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孩子們擁有支配自己金錢的權利

拉回主題，女兒年紀比較大，所以我們一講完金雞母的邏輯，姊姊就能明白把錢拿去投資理財錢滾錢的好處。

而弟弟年紀比較小，即便聽完我們的「苦口婆心」，花錢很大方的弟弟還是會決定拿去買自己喜歡的東西或玩具。

不管如何，哪怕小孩覺的再煩！在小孩支出超過1千塊以上的消費之前，我們會認真的好好跟小孩「曉以大義」、「認真提醒」一番，如果孩子最後還是非常確定要買，我們都會尊重孩子們的決定！

如果東西涉及危險（例如：瑞士刀）或者太過浮誇（例如：超貴的演唱會門票）我們會直接說明事情的嚴重性，然後不讓孩子買，不然都會尊重他的決定，讓他買！因為那是他的錢！

所以說，經過我們夫妻倆與孩子們多年持續溝通與調整後，最後達成的共識是：孩子擁有支配自己金錢的權利！

畢竟，若現在不讓孩子們管理小錢，拿請問長大之後怎麼有辦法突然有辦法成為自己金錢的主人？甚至運用錢滾錢打造更多被動式收入！？

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弟弟縮衣節食、認真存錢，漸漸的終於追上姊姊的股票張數

隨著時間過去了，姊姊投資的部位越來越多，每年配股配息比弟弟還要多，弟弟越看心越癢，然後漸漸開始發現自己當初把錢拿去買玩具，這真是錯誤的決策呀！

畢竟玩具經過多年後的摧殘，早已不成人形XD，當爸媽的應該知道，玩具這種東西壽命是有限的！

後來弟弟就開始很積極的幫忙主動要做家事，特別是姊姊面臨大考那幾天沒辦法做家事！弟弟就會認份地做家事賺零用錢，賺2倍的零用錢！（因為工作量是平常的兩份，所以姊姊的零用錢一起賺的概念）間接提升弟弟的自制力與積極度。

姊姊因為年紀比較大，開始有些玩樂，像是假日跟同學去看電影、或者買生日禮物給同學之類的「額外支出」導致花費變得比較大，弟弟花了很多時間縮衣節食、不敢亂買東西、就連出門都不帶錢、認真存錢，有時候奶奶給的零用錢弟弟都會存進去他的小豬撲滿，拿不出來！沒想到，竟漸漸的追上姊姊的股票張數！

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要存股、不要遊戲機 小學兒子比老爸更愛投資

就連有一次悟天大原本想跟風買遊戲機，說什麼可以在家運動，好處多多之類的，被我一口回絕的同時，悟天大跑去找兒子，希望兒子可以一起說服我，沒想到唸國小的兒子聽完之後竟然對老爸「曉以大義」一番！

兒子：「爸拔，你買Switch是消費，如果把1萬元省下來，還可以買將近500股的第一金，之後還可以每年配息給你，這樣不是很好嗎？」讓悟天大放棄Switch，改買第一金股票。

當時我簡直是笑翻了！此事堪稱經典之作，我想悟天大應該是始料未及～

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跟孩子們溝通的關鍵在於「尊重」

拉回主題，關於消費券這件事，大家猜我們的做法是什麼？

我們先跟孩子們溝通消費券這是什麼東西，讓孩子們知道，這是因為國內疫情趨緩，政府推出促進消費的振興券來刺激買氣，由於推出的政策，花一千會變三千，等於政府發2千給每個國民。

因為這攸關他們的錢，剛好透過這個機會，趁機機會教育，讓孩子們了解三倍券是什麼東西？讓孩子透過新聞了解時事，知道發生的事情與他們息息相關，透過這次難得的機會教育，趁機邀請孩子為家庭付出，詢問孩子是否要贊助家裡的旅遊基金？或者買菜錢？訓練孩子擁有「自己的錢要怎麼使用」的決定權！

雖然我們的提議都被姐弟倆雙雙否決，所以說，我們跟孩子們討論完之後，最終尊重孩子們對三倍券的看法及三倍券的使用權！

姊姊還不確定要買什麼，她在考慮要買國外偶像的專輯或買一個無線藍芽耳機！因為要花自己的錢，所以目前還在考慮那個CP值比較高？對她比較有幫助！而弟弟還沒想好要買什麼東西，於是我們直接拿錢給孩子，讓孩子自己決定怎麼使用這筆錢！所以，跟孩子們溝通的關鍵在於「尊重」。

如果兩千塊建立孩子對政府時事的敏銳度、金錢要怎麼使用的決定權，這難道不是一筆非常划算的投資嗎？

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要當金錢的主人，錢是用來幫助我們的生活過得更好的「工具」

而且孩子能為家庭付出一份心力，對家庭與參與感，我覺得親子之間的愛，靠的就是平日這些點點滴滴建立而成的。不要剝奪孩子們參與家庭、成為可以付出的機會，更不要怕在孩子面前感到丟臉！（反之，如果很富有就要採取保守一點的策略，我們都跟小孩說長大之後靠自己，爸媽賺的錢是為了將來養老用，老了不要成為你們的負擔！）

適度的公開家裡的經濟狀況，孩子有了解事實的必要，甚至比我們想像中的勇敢而且懂事，我時常跟孩子們分享，我們要當金錢的主人，錢是用來幫助我們提升生活品質的「工具」之一，錢不是萬能的，最重要的是要懂得怎麼使用錢，來幫助我愛的人以及愛我的人生活過得更好～

像我過年回娘家的時候，因為娘家媽媽經濟比較辛苦，孩子們去過外婆的工作場所，所以都知道外婆是靠勞力賺錢，非常辛苦只賺一點點錢，所以還會自發性的將外婆包給他們的紅包，又拿自己一部分的壓歲錢，再給外婆紅包，要外婆買點好吃的照顧身體。孫太看了很是感動，每次想起來還是覺得很暖心，我真心的以兩個孩子為榮。

給了我勇氣與動力，持續這場親子理財的實驗計畫。

結論就是：我們把政府給孩子們的消費券，投資在建立孩子財商觀念上面！！！那你呢？

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結論

1. 過年紅包媽媽總說要幫我存起來，長大後發現這是一場「世紀大騙局」

2. 遇到困難直接跟小孩表達難處，不用怕丟臉

3. 透過時事機會教育，提醒孩子們，凡事要懂得「要量入為出」！

4. 孩子擁有支配金錢的權利，做金錢的主人

5. 溝通的關鍵在於「尊重」

6. 結論：孫太＆悟天大哥把政府給孩子的三倍券，投資在建立孩子財商觀念上面！那你呢？你怎麼使用你的三倍券呢？

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◆作者介紹：孫太（暢銷書作者孫悟天的太太）

粉絲專頁：孫太談理財

斜槓身份：PressPlay專欄作家

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※本文由PressPlay專欄作家孫太授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)