台北市長柯文哲出席台北上海雙城論壇｜2020.7.22

台北、上海雙城論壇今在晶華酒店登場，今年論壇原本由北市主辦、上海方來台參加，受到疫情影響，雙方首次採視訊會談，台北市長柯文哲致詞時再提過去的兩岸關係主張「五個互相」，並強調互相諒解最重要，兩岸之間雖仍有僵局、各有堅持，但應透過溝通對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸和平發展。

柯文哲表示，他對兩岸關係的立場都一致，處理兩岸事務的態度就是「務實」，兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切，他認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。

柯文哲說，他一向主張「五個互相」的原則，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」，其中互相諒解最重要，雖然兩岸之間仍有僵局，也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。他也一直秉持「促進交流、增加善意」的精神來從事兩岸交流活動，目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉。

柯文哲說，期盼雙城論壇不僅僅是兩市交流的平台，也能讓在大陸的台灣人民被善待，同時我們也會善待在台的大陸人民；疫情過後的世界或許不一樣，但是台北與上海持續交流合作的關係不會改變，台北與上海的雙城論壇也會繼續為兩岸關係的和平發展共同努力。

(中時 )