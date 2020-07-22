日前媒體報導網路可輕易購入含有第二級毒品「伽瑪羥基丁酸（GHB）」之「乖乖水」，商家更以「屏幕清洗液」作為貨物配送名稱。關務署表示，自2016年以來，海關已查獲走私輸入伽瑪羥基丁酸73案，累積共查獲14.2公斤，涉案貨品均交由司法警察機關追查幕後嫌犯。

海關對來自高風險地區不明粉末及液體之快遞貨物及郵包，現在全面運用X光檢查儀及毒品偵測儀加強查核。

關務署表示，海關將持續研析國內外情資及報導，精進風險管理機制，加強邊境查緝。

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(工商 )