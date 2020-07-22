「經濟陳時中」的政策果然發「效」？！中華經濟研究院今（22）日發布2020年第3季臺灣經濟預測的最新估值，中華經濟研究院長張傳章表示，在考慮三倍券的效益下，2020年全年經濟成長率將可達1.77％，且揮別第二季的景氣谷底，在第3、4季的成長率可望達到1.64％、3.09％，逐季明顯走高。

中經院對於三倍券的替代率判斷為70％，張傳章分析，即使不考慮三倍券的發放效果，預估全年成長率約為1.33％，也就是說，1.33％是今年台灣經濟成長率的基準預測。

無論是1.77％或1.33％，中經院此次都是大幅上修4月間預估的全年經濟成長率1.03％。中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，新冠疫情橫掃，重創全球經濟，但臺灣因防疫到位，原本因管制、隔離而限縮的經濟活動已逐漸解封、回溫，政府政策也從原先的防疫轉為振興，可以看出今年第2季臺灣經濟成長率約0.64％，為2020年經濟成長的谷底。

彭素玲分析，不論是否考慮三倍券效益，2020年的成長模式呈現內外皆平，國內需求與國外淨需求，對經濟成長都提供正向貢獻。但是上、下半年之內需結構，確有歧異。上半年之內需貢獻以國內資本形成為主要支撐，由於民間消費負成長，因而貢獻呈現負值；而下半年之民間消費則可望因經濟活動回復加上三倍券挹注，對經濟成長提供正向貢獻。

(工商 )