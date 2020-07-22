美股經歷短暫修正後，再度由亞馬遜、特斯拉等尖牙股帶領科技股寫歷史新高。統一FANG+ ETF經理人袁永騰表示，現在的資金行情可用「錢比病毒多」來形容。因疫情受惠加上資金集中化效應，尖牙股成為美股上漲的主要貢獻者，建議看好美國科技股前景的投資人，可透過尖牙股ETF分批買進，長線布局。

統一投信表示，因美國財政部長梅努欽20日表示，共和黨提議的新一輪刺激計畫將在月底前推出，外界普遍相信美國總統川普為拉抬選情，在11月大選前會持續政策作多，激勵投資人搶買獲利前景佳的科技成長股。

袁永騰指出，獲利前景具高成長特性，且擁有引領趨勢能力、還掌握了話語權的科技龍頭股，股價波動較大是正常的，有波動不是壞事，重點是長期趨勢是否向上，是否能創造出優於大盤的超額報酬。比較三大美股科技股指數過去5年相對大盤標普500指數的風險報酬指標，尖牙股指數波動度（Beta值）並非最大，但創造比大盤更高收益的超額報酬能力（Alpha值）卻是大幅領先。

統一投信表示，先來比較Beta值，數值若為1表示波動與大盤相當。尖牙股指數相對大盤標普500指數的數值為1.14，表示尖牙股指數的波動度較大盤高14％，在三個科技股指數裡波動適中；費城半導體指數的數值為1.22，波動度比大盤高22％，波動程度最大；那斯達克100指數數值為0.99，波動與大盤相近且略低。

再看Alpha值，數值大於0表示報酬表現勝過大盤，數值越高，超額報酬能力越高。尖牙股指數是0.37最高，其次為費城半導體指數0.27、那斯達克100指數0.16。

最後看這5年來的總報酬率，尖牙股指數累積報酬率高達313％，費城半導體指數249％、那斯達克100指數148％，長期下來的差距甚至有2倍之多。透過風險與報酬數值客觀比較發現，尖牙股指數波動風險並不如想像中那麼高，但是長期為投資人創造超額報酬的能力卻相當高，對於目標追求最大投資效益的積極型投資人來說，是優選標的。

(工商 )