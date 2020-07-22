美股在經歷短暫的修正後，再度由亞馬遜、特斯拉等尖牙股帶領科技股數改寫歷史新高，由於在11月將舉行美國大選，市場預估大選前會持續政策作多，激勵投資人搶買獲利前景佳的科技成長股，其中在各大科技指數中，以尖牙股指數跑得最快。

一般人看到尖牙股不時飆漲會心動，但也擔心波動風險。統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰指出，獲利前景具高成長特性且擁有引領趨勢能力、還掌握了話語權的科技龍頭股，股價波動較大是正常的，有波動不是壞事，重點是長期趨勢是否向上，是否能創造出優於大盤的超額報酬。

比較三大美股科技股指數過去5年相對大盤標普500指數的風險報酬指標，尖牙股指數波動度（Beta值）並非最大，但創造比大盤更高收益的超額報酬能力（Alpha值）卻是大幅領先。

統一投信表示，波動度（Beta值）數值若為1表示波動與大盤相當。尖牙股指數相對大盤標普500指數的數值為1.14，代表尖牙股指數的波動度較大盤高14％，在3個科技股指數中，費城半導體指數波動度的數值為1.22，波動度比大盤高22％，波動程度最大；那斯達克100指數數值為0.99，波動與大盤相近且略低。

至於創造超額報酬的能力（Alpha值），數值越高，超額報酬能力越高，三大科技指數中，則以尖牙股指數是0.37最高，其次為費城半導體指數0.27、那斯達克100指數0.16。

最後看這5年來的總報酬率，尖牙股指數累積報酬率高達313％，費城半導體指數249％、那斯達克100指數148％，長期下來的差距甚至有二倍之多。統一投信指出，透過風險與報酬數值客觀比較發現，尖牙股指數波動風險並不如想像中那麼高，但是長期為投資人創造超額報酬的能力卻相當高。

由於疫情受惠加上資金集中化效應，尖牙股成為美股上漲的主要貢獻者，袁永騰建議看好美國科技股前景的投資人，可定期定額分批買進過尖牙股ETF作長線布局。

(工商 )