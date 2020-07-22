藝FUN券抽獎規則複雜。(圖擷自數感實驗室 Numeracy Lab)

600元藝FUN券昨公開抽籤，300萬人登記有90萬人槓龜，未中獎的民眾直言很受傷。有數學專家向文化部踢館，質疑抽獎方式有機率不均的情形。網路觀察家朱學恒說，文化部搞這麼複雜的數學作法不能服人，也真是妙事一件。至於公不公平，他建議大家自己算一下，不過底下網友大喊，這活動可把人民搞到腦抽筋了。

《數感實驗室 Numeracy Lab》粉專指出，藝FUN券抽獎的規則是取出的兩個數字相加後÷10取餘數，再走相對應的格子數，抽中過即往下一格。重複以上步驟，直到抽到７個數字。不過，碰到尾數和0、走到Start和走到再來一次，則會重擲。

對於大富翁的設定和延伸的重擲規則，粉專說，先不談重擲情形，單看第一步，會發現其實前進步數的機率是不均等的。因為從10個數字裡挑出兩個數字，會有45種可能（C(10,2)=45），而將0-9之間的點數和列出來，會發現奇數和會出現25次，偶數和只會出現20次，所以奇數步數的機率為5/9，而偶數步數的機率會只有4/9，二者相差1/9。

朱學恒在臉書上表示，「這個神祕的抽獎法機率到底公不公平，建議你自己算一下。但搞個這麼複雜的數學作法還無以服人，也是很妙的狀況啊。」

藝FUN券搞出複雜的數學問題，底下網友忍不住開罵，也有沒抽中的人來哀嚎，「唐鳳用這方式來提醒大家智力與數學的重要」、「這一定是某個天才發明的算式，目的就是讓我們知道自己的愚蠢」、「抽中的人就會認為很公平，沒抽中的就會認為不公平」、「加了108道工序的振興券…才能顯現出高人一等。」、「搞得好像企業行銷一樣我，也是醉了」、「幾百塊錢的東西，搞到好像到非洲丟糖果」。

(中時新聞網)