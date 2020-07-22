國泰高股息ETF連兩日大漲後，今早盤下跌2.6%。（翻攝奇摩股市）

高股息ETF買氣夯爆！周一掛牌國泰永續高股息ETF（00878）連兩個交易日股價大漲、成交量超過18萬張。有網友表示，昨營業員打電話問他要不要賣，他當下拒絕，但有其網友提醒，溢價太多，會有很高的下跌風險。果真今早（22日）開盤，就幾乎吃掉昨天漲幅。

00878上市時募資規模達67億元，受益人數更超過21,000人，成為台灣基金史上IPO金額最大的台股ETF。周一上市後，投資人追捧熱度像火在燒，成交量頻頻破表，周二更爆出逾10萬張巨量，溢價又擴到5％之上，國泰投信也提醒投資人，要留意折溢價幅度，勿過度追價。

有網友在批踢踢股版發文表示，營業員昨突然打電話過來，跟他講現在00878損益已經超出很多，問他要不要賣？他當下直接拒絕，因為想說繼續放著，等領完息之後在決定。他好奇營業員是不是缺業績想賺手續費？

看完原PO發問，多數網友都認為這位營業員很有良心，有人說「溢價太多 會有很高的下跌風險」、「市價15.74 淨值14.95 溢價5.28%」、「這營業員真的好，你配息就算配5%也是被溢價收斂吃光」、「溢價5.28% 你現在賣等於比領股息還好」。

還有網友中肯分析，營業員叫你賣的原因是溢價5%了還不賣？難道此ETF所有成份股，一年內平均配息會有5%嗎？ 就算有，現在市價已比淨值漲5%了，為什麼還不先賣，等法人大戶申購淨值的籌碼倒到市場，溢價一定收斂。

00878昨股價上漲0.42元，今直接開在盤下，截至台北時間22日上午10點43分，下跌0.41元、跌幅2.6%，股價暫報15.33元。

(中時新聞網)