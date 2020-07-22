記憶體封測廠力成（6239）21日法說對第三季釋出保守看法，預期將較第二季新高略為下滑，但預期全年營收成長仍可達成年初設定目標。由於下半年旺季不旺、成長動能收斂，力成今（22）日開低走跌，一度重挫6.67％至105元，走勢明顯疲弱。

力成股價7日觸及117元、創近5月高點，近日於109～116元間高檔震盪，今日明顯回測、早盤維持近5％跌幅，在封測族群中表現最疲弱。三大法人近期持續偏空操作，上周賣超8517張、本周迄今續賣超4390張。

力成2020年第二季合併營收創194.1億元新高，季增3.18％、年增達28.72％。毛利率19.4％、營益率14％。歸屬母公司稅後淨利17.46億元，季增6.9％、年增達58.2％，每股盈餘（EPS）2.26元，雙創同期新高、歷史第3高。

累計力成上半年合併營收382.21億元，年增29.51％，續創同期新高。毛利率19.6％、營益率13.9％，優於去年同期16.7％、10.6％。歸屬母公司稅後淨利33.79億元，年增達56.7％，每股盈餘4.36元，優於去年同期2.78元，雙創近9年同期高點。

展望後市，力成總經理洪嘉鍮表示，受新冠肺炎疫情及貿易戰影響，整體市況變化仍大，加上轉單效應轉弱，保守預期第三季營收將高檔略降，但應可在8、9月逐步回溫，並維持年成長，目前第四季展望還算樂觀，認為全年達成年初設定成長目標應無問題。

投顧法人認為，力成第二季營收創高、表現符合預期，但因毛利率受產品組合略降、所得稅率高於預期及非控制權益影響，致使獲利達成率僅84％、表現低於預期。預期第三季營收將季減4％、年增6％，並下修獲利預期，預期將出現雙位數「雙降」，營運旺季不旺。

投顧法人表示，力成第二季及上半年營運表現強勁，惟基期墊高致使下半年旺季不旺、成長動能收斂，加上第二季獲利達成率低於預期，預期今年營收及獲利仍可望雙創新高，但將全年每股盈餘（EPS）預期下修2％，維持中立評等、118元目標價不變。

(時報資訊)