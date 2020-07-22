蘋果新機拉貨陸續啟動，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)認為，第3季有機會比第2季好，但因去年第3季基期較高，能否超越去年同期須看客戶拉貨狀況，今天玉晶光開盤後強勢攻高，順利完成填息。

往年智慧型手機自第3季開始進入銷售旺季，尤其是蘋果，新機銷售集中在第3季末到第4季，但今年美國新冠肺炎疫情嚴重，部分地區爆發二度疫情疑慮難除，讓全球智慧型手機需求疲弱，亦讓蘋果iPhone新機銷售蒙上陰影，大立光(3008)執行長林恩平在日前法說會對第3季亦相對保守，林恩平表示，目前看起來整體需求下修，普遍變保守，大部分的客戶都有下修，尤其是高階需求掉更多，預估6月、7月及8月拉貨動能差不多。

不過，相較於大立光身為全球光學鏡頭龍頭，客戶涵蓋全球各大品牌手機廠，第3季營運相對保守，玉晶光因是純蘋果，還是有機會享受到蘋果新機上市拉貨動能，進而推升第3季業績比第2季好，但因玉晶光去年第3季合併營收高達50.57億元，在疫情陰霾下，今年第3季能否超越去年同期仍待觀察。

玉晶光第2季合併營收為30.74億元，季增13.98%，公司自結5月稅後盈餘為1.7466億元，單月每股盈餘為1.57元，累計前6月合併營收為57.68億元，年成長79.91%。

玉晶光董事長陳天慶在日前股東會表示，由於美系客戶新機增加ToF等新應用，今年下半年訂單預估量略高於去年同期，目前客戶訂單沒有太大影響，但因全球新冠肺炎疫情未止，加上中美貿易磨擦問題，下半年業績還是得看客戶拉貨狀況。

玉晶光今天除息，每股配息8.991元，早盤股價強勢攻高，除息首日順利完成填息。

(時報資訊)