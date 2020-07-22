生技股暴跌多日後，今日挾著亞洲生技大會即將展開，上櫃生醫報復性反彈，連日遭到摜殺的中天(4128)挾著第2季賺進超過半股本，股價跳空鎖在漲停板76.2元，吸引多頭資金再度轉進上櫃生醫族群，合一(4743)、合世(1781)及杏國(4192)飆風再起，共有9檔個股衝至漲停，上櫃生醫指數漲幅漲破3.7%；上市生醫個股中，先前狂漲的指標亞諾法(4133)及杏輝(1734)等也鎖在漲停板，帶動上市生醫指數漲幅逾1.7%。

生技股今年挾著疫情題材，疫苗、檢測及新藥等小族群不斷強勢大漲，短期漲多後籌碼面凌亂，開始進行回檔修正，飆股指標中的合一及中天皆連續7~8根跌停，嚇得多頭皮皮剉。今日上市櫃生醫股又由日前飆股領漲，到底會是曇花一現，還是真的開始反彈，仍需要密切留意，操作上不宜躁進，需要檢視到底是純漲的題材，還是真的具有營收獲利成長的實質業績。

中天自結6月EPS 2.48，第2季每股盈餘高達5.42元，賺進半個股本，今日開盤跳空鎖在漲停板76.2元，結束連續7日跌停的走勢。中天6月營收1.19億元，年增7％，稅後純益9.45億元，單月EPS 2.48元；第二季營收3.91億元，季減6.24％、年增12.03％，稅後盈餘20.62億元，單季每股盈餘高達5.42元。

(時報資訊)