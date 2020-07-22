今年雖然有新冠疫情衝擊，但NB品牌受惠於WFH的新生活型態，營收不減反增。宏碁(2353)第二季營收656億元，季增34%，年增19%，優於場預期。法人認為下半年，宏碁將受惠於Chromebook出貨挹注營收，上修宏碁的評等到「中立」。

宏碁的四大NB主力包括：電競、輕薄型、傳統型和Chromebook。以毛利率和單價上來看，電競的表現最佳。由於美國和歐洲的疫情仍持續升溫，預計全年WFH、LFH的需求，將推升Chromebook的出貨表現。

根據最新市調資料報告顯示，宏碁在美國筆電市場成長快速，2020年上半年年增率以69%的成長率領先業界(均值36%)，年增率更是全球前五大電腦品牌中的冠軍，成為最強勢成長的電腦品牌。

宏碁積極佈署美國筆電市場，美國上半年因疫情造成的線上教學及遠距辦公政策，因而筆電市場需求大增；宏碁積極出貨，專注在教育單位、企業界或消費端使用者，從Chromebook、電競產品及輕薄筆電系列，以多元化的產品線全方位滿足使用者需求，也在今年1至6月份年增率創下高成長的佳績。

(時報資訊)