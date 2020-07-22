美股週二互有漲跌，那指在創下歷史新高點後，周二回檔修正下跌，影響香港科技股表現。然市場觀望美國國會新一輪刺激方案談判。
周三香港恆生指數低開60點，隨後追隨亞洲其他股市上漲103點或+0.4%，為25739點。國企股(H股)上漲73點或+0.7%，為10518點。採礦類為領漲最多板塊，目前上漲6.0%，其中中國白銀集團更大漲22%。次為石油天然氣股的上漲3.6%。
黃金期貨價格再上漲，目前來到約1857美元/盎司，曾一度突破1860美元，創九年來高位，銀價亦急升，帶動黃金股上升，山東黃金、招金礦業、紫金礦業、中國黃金國際皆漲逾4%。
石油類股漲逾3%，中石油上漲4.5%，中海油上漲4%，中石化漲0.9%。
那指昨夜修正，影響科技股表現。騰訊在昨日急升8%後，今日低開1.95%，目前跌0.4%，暫報561港元。阿里跌2.18%，美團、小米、京東、網易皆下挫。
(時報資訊)
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