為了同時滿足提升老闆姓生活水平以及穩投資，大陸國務院近日印發《關於全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，從改造任務、組織實施機制、出資機制等方面明確了城鎮老舊小區改造的「施工圖」。

住房和城鄉建設部副部長黃艷在日前的記者會上表示，將全面推進城鎮老舊小區改造工作，他還表示，今年計畫改造的3.9萬個城鎮老舊小區，將近50％已經開工。

具體從改造任務來看，將重點改造2000年底前建成的老舊社區，經調查，全大陸2000年底以前建成的老舊小區大概是22萬個，涉及居民近3900萬戶；其中，今年計畫改造的城鎮老舊小區大概為3.9萬個，涉及居民將近700萬戶。黃艷表示，「十四五」期間，全大陸大概可以再改造3500萬戶，在「十四五」末力爭基本完成2000年底以前建成的需要改造的城鎮老舊小區。

對於細部的建設項目，分為基礎類、完善類和提升類三類；其中，基礎類涉及居民基本居住條件和居住安全、日常生活保障的基本設施；完善類是指滿足居民改善型生活需求和生活便利需要的改造內容，比如加裝電梯；提升類主要是指養老、托育等城市公共服務的供給。黃艷表示，基本類將盡力改善，完善類和提升類則根據實際需求，讓居民個別選擇。

從出資機制來看，本輪老舊小區改造資金由政府、居民和社會力量合理共擔；基礎類改造由政府資金重點支持，完善類改造部分由居民出資，提升類改造鼓勵社會力量參與。國家發展改革委固定資產投資司負責人劉世虎表示，城鎮老舊小區改造既是民生工作，也是發展工作。

他分析，除了改造本身產生的更新改造投資外，還會帶動產業上下游多個行業的產業發展，並且會帶動居民戶內改造、裝飾裝修、家電更新；他強調，城鎮老舊小區改造作為保障性安居工程，能夠在改善困難群眾居住條件的同時，對於穩定投資成長、發揮投資關鍵作用起到重要的支撐作用。

(旺報 )