在YouTube上專做「ASMR(顱內高潮)」爆紅的網紅正妹Dana，其頻道每支影片都破百萬閱覽數，甚至連IU等明星都追蹤，人氣非常高，但她自去年5月底至今，未再更新任何一支影片，社群也都關掉，算算人間蒸發超過1年，讓粉絲非常擔心。

Dana在YT上的最後一支影片，停留在去年5/23上傳的一人分飾兩角主題，之後就停止更新，2個月後，Dana還有po文解釋，因為長期配合的編輯師和幕後團隊，因某些理由無法繼續合作，有在面試新夥伴，磨合過程困難，盼外界理解包涵，而她也不願意辜負眾人的期盼，承諾會處理好狀況後，用優質的全新影片跟大家再見面，還說會儘快回歸。

然粉絲的期待終究落空，這1年多來Dana不但沒回歸，連IG帳號都悄悄刪除，呈現人間蒸發、生死未卜的狀態，她最後一支影片底下不斷有人詢問，已超過萬筆留言，呼喊著Dana，表示一直在等她，「連被路人偶遇的照片都沒有，真的好擔心啊」、「不會是發生了什麼事了吧」，盼她就算不當YTer，也至少說一聲報個平安。

(中時新聞網)