國安局退役上校李天鐸去年在臉書指「館長」陳之漢有7項前科，陳提告求償，李雖辯稱誤信網路消息願意賠10萬元；士林地方法院審結判他須賠償30萬元並在臉書個人粉絲專頁道歉，案經上訴後，台灣高等法院改判25萬元。

館長提告指控，去年5月20日李在其Facebook粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」公開貼文，指他有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等前科紀錄，隔天他提出良民證以澄清後，李又在臉書上再次攻擊他。

他說，自己曾服役於海軍陸戰隊，屢獲晉升，並擔任兩棲基地訓練和技擊訓練教官等職務，參與921 震災，榮獲陸戰隊獎章，他熱心公益不遺餘力，但李未經查證之不實言論已使社會大眾誤解他，應賠償他名譽權受損共50萬元。

李天鐸則表示，他誤信網路消息，疏於查證而在臉書張貼這些內容，願賠償陳之漢10萬元，並願刊登道歉啟事等語；但因雙方未能達成和解，士林地院判決李須賠償30萬元，高院判25萬元。

(中時 )