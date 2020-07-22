立法院昨天挑燈夜戰，今晨三讀通過司法院版、以參審制為主的《國民法官法》草案，台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍表示，《國民法官法》有五大特色：權威與選擇服從法、懲罰國民法、秘密審判法、荒謬的法案與不公正審判法。

民間司改基金會董事長林永頌等人已在立法院門口靜坐24天、林永頌肯定在野黨團認真發言、傾聽民意，並譴責民進黨草率立法。

林永頌指出，蔡政府急於進行司改，但民意調查顯示，從2016年司改國是會議以來，人民對司改的信賴度不超過三成，對於執政黨急於尋求表面的司改政績，他深表遺憾，並呼籲蔡政府要真正解決司法的問題，而不是草率司改，做為交待。

鄭文龍歸納《國民法官法》有五大特色外，他並表示，在《國民法官法》的立法過程，發現民進黨是不誠信、不遵守黨綱、不遵守民意的政黨。

公督盟執行長張宏林認為，立法院在半夜進行二讀的攻防是在規避監督 ；張宏林說，臨時會的威權行為不符合民主的發展，也不是文明國會的行為，提醒民進黨要記得2020大選時的民意支持，不要肆意妄為。

對於《國民法官法》的通過，林永頌表示，有180個民間團體呼籲民進黨不要排除陪審，此善意提醒卻遭到多數暴力，強調民間團體不會放棄，會繼續努力落實陪審制。

(工商 )