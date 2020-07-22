凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢，接受扶助的基隆月眉國小五年級學生洪立杰，今年獲頒總統教育獎，凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，基金會3年前開始協助洪立杰就學與生活扶助，除了親訪致贈年節慰問金外，也為他添購書桌、電腦，提供更好的學習資源與環境。

洪立杰出生後就與祖母相依為命，兩人生活主要依賴84歲祖母的老人年金，家裡的三餐常是依賴自學校帶回的營養午餐，上學穿的鞋子更常見破爛；他每天照顧需注射治療藥劑的祖母，在祖母半夜須緊急送醫時，獨自一人外出求援，面對生活困境展現出的勇氣與努力，讓他獲得總統教育獎的肯定。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，基金會3年前開始協助洪立杰就學與生活扶助，農曆年前也親訪探視祖孫倆，致贈年節慰問金；知道他喜歡打球，基金會贈予籃球、球帽等運動用品，這次更幫他添購了書桌和電腦，期望提供更好的學習資源與環境。

月眉國小校長賴鴻吳表示，凱基慈善基金會長期協助月眉國小清寒學生，並因為洪立杰而擴大照顧基隆市的弱勢學生，相當感謝；這次獲得總統教育獎的洪立杰，是同校同學的好榜樣，而他自己則期望能當醫生，幫祖母看病並服務社會，值得鼓勵。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，提供急難救助以及助學金扶助，九年來已協助逾千名學子，在遭遇急難狀況時及時提供援助，讓學生能夠持續學習；已推動九年的「愛，從小學起」弱勢學生助學金計畫，今年已完成徵件。

(工商 )