鞏俐被拍和老公現身沙灘。（圖／達志影像）

近年來演藝圈中許多天后都陷婚變風暴，歌壇「東方不敗」張清芳上月認離婚投資教父宋學仁，動感天后李玟也被狂傳和富商老公感情觸礁。最近有外媒拍到55歲影后鞏俐和72歲音樂家老公讓米歇爾雅爾（Jean Michel Jarre）現身一處沙灘，戴著口罩的兩人外表凍齡，還全程手牽手十指交扣。

鞏俐過去曾和張藝謀傳緋聞，傳因對結婚沒共識分手，2010年她與新加坡菸草大王黃和祥結束14年婚姻，恢復單身後曾傳和小她13歲的外藉攝影師Chang交往，4年前轉戀大她17歲的「世界電子音樂之父」讓米歇爾雅爾交往，而他也是首位在天安門表演的電子音樂家，有過3段婚姻，去年鞏俐證實梅開二度，與讓米歇爾雅爾修成正果結婚。

最近外媒報導，鞏俐和老公雙雙出現在沙灘，兩人為了疫情都相當謹慎地戴了口罩、墨鏡，鞏俐穿著白色深V上衣、牛仔短褲，讓米歇爾雅爾則穿著花上衣、白色長褲，兩人的情侶裝看來十分休閒年輕，鞏俐還與讓米歇爾雅爾全程十指緊扣，看似感情甜蜜，網友回應：「女明星的皮膚真的太好了，人群中閃閃發光，還很細膩」、「我要爭取老了也要活成這樣」。

(中時新聞網)