由客委會推出，總數量達28萬張的「浪漫客庄旅遊券」今天上午9點開放登錄，不過才剛開放就造成系統當機，許多民眾根本無法連上線進行登記，客委會上午指出，這是因為活動網站瞬間達數10萬人上線爆量所致，目前正緊急加大流量中。

「浪漫客庄旅遊券」今日開始受理第2階段「一般民眾」上網登記，客委會表示，「客庄旅遊券」是採登記制並非先搶先贏，而第2階段的登記時間為22日至26日晚間24時為止，建議民眾可從容分流上網進行登記抽籤，無須搶在第一時間進行登記。

客委會建議民眾，登記「浪漫客庄旅遊券」時可採用身分證號尾數進行分流，尾數為雙號的民眾可在22、24日登錄，尾數為單號的民眾可在23、25日進行登錄，至於26日則全部都可登錄。

「浪漫客庄旅遊券」共分2階段進行登記，第一階段為「敬老家庭」抽籤，已於20日完成，從參與登記的10萬6666組、25萬3138人當中，公開抽出6萬組、14萬4585名獲得價值800元客庄旅遊券的幸運兒。

至於今天才開放登記的一般民眾組，客委會說，從9點到現在已有13多萬人完成登記，顯示民眾相當踴躍。

(中時 )