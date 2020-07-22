新冠疫情之後大陸拚基建振興經濟，水泥業者大有可為，無奈遇到豪雨致災打亂復甦腳步，壓抑水泥類股表之現。近來台股大漲，水泥股未跟上漲勢；今早指數繼續創高，族群卻成為下跌的異數，除了嘉泥(1103)力守盤上之外，台泥(1101)、亞泥(1102)、環泥(1104)、信大(1109)、東泥(1110)全面走低。

大陸南方各地因暴雨和洪災導致重要的供應鏈再次中斷，基建也停擺，7月初亞泥轉投資的亞泥中國主要營運區域江西及湖北當地，即因水泥庫存量大增，價格面臨修正壓力；法人認為，原先預期Q3營收將重返成長軌道，但現在恐待Q4才能逆轉營收年減頹勢。

法人表示，亞泥今年Q2~Q3獲利表現恐將落後原本的預估，今年全年度獲利恐將衰退逾2成，每股盈餘將落在4.3元附近。

雖然水泥股面臨洪災干擾，但屬短線影響，待雜音解除後進入傳統下半年旺季，可望為營運注入活水。台泥表示，雨季過後，基建工程逐漸進入趕工期，未來將呈現「價量齊揚」的市況，目前外資、投信對台泥依然偏多操作。市場指出，台泥目前處於短空格局，但中長期的本業發展及市場擴充格局還是被外資肯定。

(時報資訊)