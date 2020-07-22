周二美股三大指數漲跌互見，台積電ADR續漲逾1.3%再創新高，台股早盤在電子及金融股領軍，加上上市櫃生技股跌深強彈匯集人氣，台股集中市場早盤再創近30年新高，達12,482點。

美股周二主要科技股湧現獲利了結賣壓，但在看好將推出新一輪激勵措施下，道瓊指數與標普500指數小漲，那斯達克指數收黑。周二收盤，道瓊工業指數漲159.53點或0.6%，為26,840.4點。標普500指數漲5.46點或0.17%，為3,257.3點。那斯達克指數跌86.73點或0.81%，為10,680.36點，那斯達克指數在盤中刷新歷史高點後回落。

台積電ADR再創新高，但台積電(2330)今早股價並未再創新高，維持強勢整理的格局；在台積電股價有撐以及股王大立光(3008)加上聯發科(2454)等電子股續強，以及金融股走強帶動，台股早盤再創新高。

上櫃生技股歷經上周以來多天跌停後，在公司公布利多帶動下，上櫃指標股中天(4128)、合一(4743)等再度大漲。上市的杏輝(1734)、亞諾法(4133)股價今早股價強勢漲停。

中天公布6月認列採權益法的投資利益達10.05億元，單月EPS為2.48元，第2季稅後純益20.62億元，轉虧為盈，每股盈餘5.24元，激勵今早股價以漲停價76.2元開出。

周二台股開高走高，在台積電與聯發科領漲，盤中最高來到12450.16點再創30年新高，終場加權指數大漲223.01點為12,397.55點，漲幅1.83%，成交金額2245.18億元。三大法人合計買超160.08億元，其中，外資買超126.41億元、投信買超21.34億元、自營商買超12.33億元。

目前台股頻創新高，今日資金回流至上周以來因漲多壓回的生技股，台股人氣續旺，市場看好，在資金行情帶動下，近期台股有機會挑戰12,682點歷史高點。

(時報資訊)