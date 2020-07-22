國衛院22日與默克集團簽訂合作備忘錄，雙方將結合研發優勢與技術量能，強化精準健康照護計畫，著重台灣癌症檢測與治療等面向，

此次合作重點包含：以科技改善國人健康、完善精準醫療生態、促進國際接軌等面向，透過雙方資源的共享整合，發揮整體價值的運用綜效。

此次備忘錄是在衛生福利部陳時中部長的見證下，由國衛院院長梁賡義和台灣默克集團總經理余文慧共同簽署。

隨著人口邁向高齡化，慢性病患人數亦逐年上升，世界各國無不積極推動精準醫療的發展，包括美國、英國、中國等各國政府也宣布，將在未來十年內斥資近百億美元投入精準醫療領域的研究。

梁賡義表示，精準醫療的主要目標在於，以使用最少的醫療資源來獲得最理想的治療效益，為患者找出「最有效益」的治療方式與藥物。國衛院已積極與國內外醫療機構及產業界攜手合作。

梁賡義指出，近年來國衛院已積極投入精準醫療的前瞻研究，並在去年協助衛福部建構「建構精準健康照護體系」構想，後續亦獲得行政院支持，並由科技部及科技會報辦公室共同規劃「台灣精準健康戰略產業發展方案」等，以增進民眾健康福祉的永續價值。為此，國衛院也在衛福部的支持下啟動精準醫療先導計畫，藉由國內外打造產、學、研各界的合作模式，加速台灣精準醫療的發展。

臺灣默克集團謝志宏董事長表示，默克至今已創立352年，並於30年前扎根臺灣。默克在臺灣持續投入與擴大旗下生技製藥、生命科學與特用材料三大事業體，透過默克在精準醫療技術上從研發與檢測、創新治療、到智慧醫療等方面，攜手政府一起推進未來生醫科技發展，以科技照顧人民健康，提升人民生活福祉。

未來，國衛院與默克集團將針對以下三大面向進行後續合作：（一）優先採用基因檢測並策略化應用以達到最佳醫療照護效能：透過促進基因檢測的標準化與應用，以提供醫療法規和健保決策之參考，並促進精準健康照護計畫之普及化，選擇適當之病患，以達到最佳醫療效能；（二）協調並合作真實世界的臨床數據分析與應用：促進真實世界數據之應用，作為醫療保健決策及治療選擇之參考，以增進臨床效果，改善醫療保健系統的負擔；（三）在臺灣建立癌症新療法的高效能臨床試驗系統：加速測試新藥臨床試驗開發，期能加快藥物法規審查及健保給付，以符合臺灣醫療照護者與病患之醫療需求。

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