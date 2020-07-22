英國64歲的詹姆斯·麥考密克（James McCormick），過去曾在全球販售價格高達英鎊5000萬元的炸彈偵測器，但最後被證明機器無法正常運作，造成成千上萬人的傷亡，最後詹姆斯透過販售假炸彈偵測器的英鎊5000萬元被全數沒收，他也被判決10年監禁。

根據英國《每日郵報》報導指出，英國男子詹姆斯·麥考密克曾在2006年至2009年期間，向伊拉克政府出售了價值英鎊3800萬元的假探測器，伊拉克政府將這些假探測器用巴格達市內的巴士檢查站中，用來檢查恐怖分子攜帶、安裝的炸彈，但幾乎無法使用，自然也沒辦法保護他們。英國與伊拉克的官員認為，這些假偵測器由於無法使用，造成了成千上百人喪命。

詹姆斯將他販售假偵測器的獲利，除了用來支援他平時豪奢的生活外，他也在英國巴斯買下了英鎊500萬元的別墅、在薩默塞特郡的湯頓附近買下價值英鎊150萬元的農舍，在美國佛羅里達州買下價值英鎊25萬元的度假小屋，還有在賽普勒斯共和國買下35萬元的別墅。

法官理查德·洪內（Richard Hone）在審理案件時，就對詹姆斯怒吼「你的手上沾滿了鮮血」，並且判決詹姆斯10年監禁，並於2013年入獄服刑。入獄的同時，警察凍結了他英鎊1500萬元的資產，他後來支付了英鎊590萬元後，於去年被釋放。詹姆斯表示，他手上已經沒有任何的錢，但是他的偵測器是真的有用的，他可能會為了捍衛自己的信念而提出上訴。

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(中時新聞網)