政府推出的振興三倍券在15日上路，而教育部、農委會、文化部和客委會也加碼推出250元至800元不等的補助券，希望能幫忙振興經濟。而這四大振興加碼券怎麼領取等相關問題，《中時新聞網》為您整理出表格，讓您一看就懂。

農遊券、動滋券、藝FUN券和客庄券的登記＆領取方式，一表秒看懂。（圖／中時新聞網）

【農遊券】

價值250元的「農遊券」，需要一次使用完畢，且只能跨區使用，而此券可用在全台超過2000家農林魚牧業者，包含，休閒農場、農會等地，詳情可至「農遊券專區」查詢參與此案的業者資訊。

【動滋券】

民眾可在7月20日到7月26日期間上網登記，抽中的人可獲的500元的抵用額度，不限次數抵用完為止，使用期限自8月1日至12月31日止，體育署指出，此券可用在運動場館和體育用品等地，詳情可至「動滋網」搜尋有參與本案的店家。

【藝FUN券】

從今天（22日）中午12點開放使用到12月31日止，每張券面額是100元，共6張，不可找零，消費時出示掃描QR Code即可。另文化部指出，博物館、電影院和書店等地都可使用此券，詳情可上「藝FUN券APP」的藝文消費地圖查詢。

【浪漫客庄旅遊券】

今（22日）早上9點開放一般民眾登記抽籤，並將在27日公布結果，每張券面額是100元，共有8張，使用期限為8月1日至12月31日止，需跨鄉鎮使用，另客委會指出，此券可在全台11個縣市的「浪漫客庄遊指定店」中使用。

(中時新聞網)