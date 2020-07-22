移動金融APP已成為目前大陸金融業務最廣泛、最直接、最便捷的入口，但違規侵權的問題也越來越多。據央視報導，在大陸50多個違規收集訊息的APP中，金融類就超過40個。

工信部日前在官網公布訊息顯示，工信部在第一時間就組織第三方檢驗機構對央視曝光的50款APP進行技術測驗以及下架程序。工信部表示，自去年11月啟動APP侵害用戶權益專項整治行動以來，共檢測超過8萬餘款APP，推動8000餘款APP自查整改，對478家存在問題的企業下發整改函。

儘管監管一再強調個人隱私保護，但在現實中依然屢見不鮮。在此背景下，人民銀行（大陸央行）也在今年上半年發布了《關於開展金融科技應用風險專項摸排工作的通知》，啟動了全面調查金融科技應用風險工作，其中，移動金融客戶端應用軟體成為調查重點之一，移動金融APP及其背後金融數據安全則是重中之重。

《45號文》頒布的背景是加強金融科技應用風險防控，切實保障用戶的訊息和資金安全，人民銀行要求各分支機構於2020年10月31日前報送調查的書面報告。

有陸媒21世紀經濟報導，一方面，《45號文》對於前期各類金融機構在金融科技應用方面所做的風險合規工作進行階段性驗收，另一方面，為後續的金融科技間管提供實際數據支撐，而調查情況可能會決定新的監管政策動態。

(旺報 )