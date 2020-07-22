一名在中部某科大就讀的上海陸生，近日主動寫信給教育部，盼我方能放行陸生回台念書，在回覆中，教育部依舊是把責任推給指揮中心，沒有結果。(李侑珊翻攝)

陸生已長達一學期無法回台，日夜苦等，盼能開放回台就學，卻始終沒結果。近日一名在中部某私立科大就讀的陸生透露，主動寫信給教育部，所獲得的結果依舊是被推責給指揮中心，對於自己的學權深受戕害，回台就學看不到希望，「真的好無語，也好崩潰」，對他與家長來說，分秒都是煎熬。

該名來自上海的陸生表示，他在中部某知名私立科大就讀，由於是透過「專升本」（陸生專科生轉讀大學二技）管道來台就學，所以在台灣念書時間只有兩年。

今年農曆年節前夕，他返回大陸過年，沒想到疫情2月大爆發，到現在都無法回台灣繼續學業，「我讀二技學士班，這樣疫情一弄，只怕在台灣一半的時光就沒有了，我現在只讀了一個學期，1月份回來後便等到現在，實在急迫想回台灣念書」，他說。

該名上海陸生也提到，半年來，他持續關注指揮中心記者會，看著所有政府官員面對陸生問題始終模糊回答，「我們真的不知道該怎麼辦才好，政府間也在踢皮球，指揮中心踢給教育部，教育部踢給陸委會，就感覺一直在迴避。」

該名上海陸生並指出，他以所在的上海為例，四月開始的生活便回歸正常，不瞭解指揮中心反覆對外表示，大陸疫情資訊不透明的說法何在，而台灣的網路一直有大批網軍在攻擊陸生，台大發出聲明，呼籲讓陸生回台也被「1450」攻擊，他無奈的說：「網路上面，包含陸生返台推動組的臉書評論裡，收到很多網軍攻擊，真的無法形容蔡政府。」

由於不想再乾等下去，近日他主動發信給教育部，教育部兩岸及國際司依舊是把責任推給指揮中心，表明得依照指揮中心公布的「各國感染風險級別」所列國家，才能作為境外生回台標準，但指揮中心遲遲不說明大陸的感染風險等級，教育部與指揮中心長達半年推卸責任，還說又要開跨部會小組研議，直說：「真的好無語，也好崩潰！」

(旺報 )