行政院發言人丁怡銘（中）22日召開記者會公布三倍券兌領攻略，明起（23日）商家、攤商可到各金融機構拿三倍券兌換現金，包括銀行、郵局與信用合作社都可兌現，經濟部次長林全能（左）、財政部次長阮清華（右）、台灣銀行副總經理康蘩皆出席。（郭吉銓攝）

政院說明三倍券兌領方式。(政院提供)

振興三倍券明天開始兌領，行政院上午舉行「三倍券兌領攻略」記者會，行政院發言人丁怡銘表示，不論有無統編、或有投保職業工會的自營工作者皆可透過不同方式兌領，全國共有6221個銀行、郵局、信合社可受理兌領，兌領期從今年7月23日到 2021年3月31日。

丁怡銘表示，有統編的店家可持收到的三倍券，填寫資料及兌領單，到全國6221銀行、郵局、信合社兌領。沒有統編的計程司機、職業駕駛人、未登記的民宿、攤商及小農及小漁民店家及自營工作者，可透過車行、職業公會、自治團體、農漁會代領。

至於未加入職業工會的自營工作者，若收到少部分的三倍券，丁怡銘建議，可以拿出去消費，而有投保職業工會的自營工作者，則可到工會代領代兌，只要帶身分證及存入帳號，也可到台銀、土銀等八大公股行庫兌領，跨行轉入也不收手續費。

經濟部次長林全能說，如果店家或自營工作者不清楚兌領問題，可打1988專線，將有最完整的說明；財政部次長阮清華也提醒，為了避免兌領擁塞，有統編的企業申請兌換三倍券，若收取三倍券的數量較多，可事先跟金融機構連絡，請金融機構提供協助。沒有統編的職業工會等在收取三倍券後，也可在填好兌領單及相關資料後，跟金融機構約好時，才不會發生兌領擁塞。

(中時 )