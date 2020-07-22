前中華隊國手、裕隆男籃隊助教周士淵，日前遭到前妻爆料和直播主拍攝多P無碼A片，影片在成人網站上紅透，點閱率相當高。該片沒有露出人臉，但周士淵前妻陳小姐一口咬定，那身形、還有那肢體動作，絕對就是曾經相當熟悉的周士淵，甚至還自爆周的性需求相當大。

據《鏡週刊》報導，周士淵的黑歷史越翻越精彩，讓她嚇到不行的是周士淵竟和直播主拍攝多P無碼A片，前妻爆料當時拍影片時他們根本還未離婚！更說：「我們是另一半，那是一種感覺，哪怕只是手指頭、一個背影，只要是你愛的人你一定會知道。」

對此，周士淵在14日晚間發出聲明，駁斥前妻指控，並且整個事件已進入訴訟階段，希望法院能還他一個公道。周士淵表示，「前妻陳韋彤披露給媒體的資料與事實不符，已全權委託律師提出訴訟，目前已進入司法程序，靜待法院判決還我公道。」

周士淵更說，「家務事造成社會大眾的關注與討論，也浪費新聞媒體的報導及社會資源，我感到非常抱歉，在此致上最深之歉意。」

(中時新聞網)