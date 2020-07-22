美國媒體評選NBA史上最強狀元郎，目前效力於湖人的當家球星詹姆斯高居榜首，昔日在火箭稱霸於禁區的「非洲天王」歐拉朱旺緊追在後，在馬刺時期勇奪5座總冠軍的「石佛」鄧肯名列第三。

美國媒體這次評選出NBA史上最強的前30位選秀狀元，詹姆斯憑藉連續率領球隊8次勇闖總冠軍賽的強悍實力榮登寶座。

歐拉朱旺被譽為NBA史上最出色的禁區四大天王，同時也是NBA史上阻攻王，更創下最難得看到的單場「大四喜」記錄。

1997年在馬刺跌入谷底時橫空出世的鄧肯，隔年立刻與「海軍上將」大衛羅賓生聯手創下了黑衫軍王朝，鄧肯猶如磐石的捍衛著馬刺內線，20個球季寫下無數光榮歷史。

1979年以狀元身分加盟湖人的魔術強生，最終因為感染愛滋病毒而留下短暫的13季璀璨生涯，魔術強生幫助湖人拿下5次總冠軍。

排名第五的就是NBA史上得分王，以拿手的單手鉤射名揚於世的賈霸，因此獲得「天勾」美名，生涯6眉冠軍戒，當中5枚來自於紫金王朝。

排名第六至十的名將分別是「俠客」歐尼爾、大衛羅賓生、「大O」奧斯卡羅伯生、「戰神」艾佛森與拜勒。

其他有名的是排名11的「大猩猩」尤恩、「魔獸」霍華(12)、目前效力於籃網的厄文(16)、「一眉哥」安東尼戴維斯(18)、「飆風玫瑰」羅斯(20)、「大陸移動長城」姚明(21)、唐斯(28)、西蒙斯(30)。

(中時 )