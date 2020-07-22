立法院三讀通過《國民法官法》，總統府發言人丁允恭表示，總統府感謝立法委員們的辛勞，讓這部劃時代的法案能夠順利通過，使人民得以充份參與司法審判，實現「共審共判」新紀元。

丁允恭表示，國民法官法的通過，是實現2017年司法國是會議推動人民參與審判的結論，也是落實蔡英文總統司法改革的鄭重承諾。過去司法判決因為沒有人民直接參與的空間，許多重大刑事案件判決的公平性往往受到質疑，也影響到司法整體的公信力。如今透過國民法官制度的上路，未來的審判將更公開透明、更公平正義，也更反映人民的感情與期待。

國民法官法的特色，在於結合陪審制與參審制的優點，讓代表人民意志的國民法官，與具法學專業的職業法官，一起進行審理、共同做出判決，不僅可以讓人民真正參與司法，提升司法的公信力，也能循序漸進地提升整體社會的法治意識，這不但是司法的改革，也是社會的進步。司法院的民意調查顯示，這樣的國民法官制度，受到七成以上國民的支持與信任，是最符合社會共識，同時也適合台灣國情的審判制度。

丁允恭表示，立法院各黨派委員，歷經三個晝夜的辛勞，盡心審理國民法官法草案，讓這部劃時代法案得以順利通過，總統府表示最深的感謝與敬意，也相信從今天起，台灣的司法改革得以跨出一大步，邁入嶄新的紀元。

(工商 )