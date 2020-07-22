非洲「馬拉威」向來是野生動物非法盜獵者的天堂，同時也是拯救野生動物的前線戰場。當地法院22日宣布，將先對涉及販運受保護動物物種的犯罪組織，其中的7名大陸人與2名馬拉威人，判處11年有期徒刑。

非洲「馬拉威」向來是野生動物非法盜獵者的天堂，同時也是拯救野生動物的前線戰場。示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

根據《Africa ExPress》報導，這9名盜獵罪犯來自非洲南部最猖獗的野生生物走私集團。馬拉威警方和野生動物管理局合作，於2019年3月採取行動，逮捕了該集團的14名成員，並先針對其中9人的犯罪行為予以處刑。

馬拉威首都里朗威的法院，對9人中的林勻華（Yunhua Lin，音譯）及其妻張晴華（Quin Hua Zhang，音譯），以非法持有犀牛角與槍枝的罪名，判處11年有期徒刑；另2名大陸人則因非法藏匿犀牛角，遭判刑7年；另外3人因違法持有穿山甲鱗片及進行象牙加工，遭判監禁6年。

其餘2名馬拉威人，則因家中被搜出藏有河馬牙和象牙，判處18個月有期徒刑。野生動物管理局表示，這個非法盜獵集團在當地至少已持續進行了10年的非法活動。而對於此次能破獲這個盜獵集團，並將其成員逮捕到案，馬拉威國家公園管理處官員庫姆奇德瓦（Brighton Kumchedwa）讚揚表示，「這對馬拉威而言是一次巨大的勝利。我國再也不是野生動物走私犯的樂園了。」

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(中時新聞網)