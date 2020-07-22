青春專案掃蕩，平鎮警查獲槍毒送辦。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局掌握23歲彭姓男子販毒線報，21日晚間循線在中壢區某汽車旅館查獲毒品交易，現場起出改造手槍2把、改造子彈5顆、毒品交易所得5萬餘元，以及高純度安非他命、愷他命及毒品咖啡包，逮捕以彭男為首的2男2女販毒集團，全案訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

平鎮警分局偵查隊副隊長林良鍾表示，以彭姓男子為首的販毒集團藏身汽車旅館進行毒品交易，21日晚間見時機成熟，調集警力執行臨檢，果然在汽車旅館內查獲正在吸食愷他命的2男2女。

警方在現場清查彭男隨身物品時，驚見彭男包包中竟有改造手槍2把，其中一把還是罕見的掌心雷手槍，除此之外還有改造子彈5顆、高純度安非他命、愷他命及毒品咖啡包等，還好彭男當時吸食愷他命已神情恍惚，並無持槍抵抗，否則後果不堪設想。

警方訊後，發現彭男疑似為販毒集團成員，專案小組除將彭男等2男2女依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例送辦外，並積極追查槍枝、毒品來源及有無涉及其他刑事案件，持續擴大溯源追查，以釐清案情，務必在暑假期間，全力杜絕毒品危害青少年身心健康安全。

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(中時 )