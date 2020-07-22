國民黨立委占領議場，民進黨立委16日傍晚進場排除，藍綠雙方爆發衝突，藍委陳玉珍(中戴帽者)堅持到最後一刻，才被綠委拉走。(黃世麒攝)

女戰神裝備爆紅！陳玉珍「豹紋護目鏡」 國民黨要義賣

國民黨立委陳玉珍最近被封為「立院新戰神」，因為在監察院人事案攻防中，陳玉珍不僅戰力破表，更穿上安全帽、護目鏡等等吸睛的裝備，如今國民黨將這些裝備視為「戰鬥精神」，要拿來義賣，革實院長羅智強預估，一定很搶手！而陳玉珍雖然給人女戰神形象，但隨著她8年前的照片曝光，讓外界驚呼反差好大，她不僅是台大畢業高材生，更曾到哈佛進修的學霸，還交過外國男朋友！

「議場不是也會潑水或什麼，它真的就讓你不會受傷」，陳玉珍拿出珍藏的豹紋護目鏡，強調這是打鬥必備，另外還有袖套、身體護具、安全帽、手套，甚至鋼鞋通通穿上，戰力破表，而這些裝備將被國民黨拿來拍賣。

羅智強：「恐怕很搶手，所以我們現在請團隊，一定要設計出公平公正公開的義賣機制。」

這可不是一般裝備，看看議場內藍綠肉搏，陳玉珍就將這些裝備通通穿上，儘管身體被綠委王美惠爆打，仍死守主席台，這樣的金門戰鬥精神，成了最好賣點，裝備爆紅陳玉珍也意外。陳玉珍：「這是好事，就是我們金門戰鬥精神，希望把藍營士氣提振起來。」

別看陳玉珍女戰神形象，日前被爆出玩交友軟體，APP放上的這張大頭照，拿掉眼鏡，以花當陪襯望向遠方，清秀臉龐讓外界直呼反差很大。另外更嫌少人知道，陳玉珍可是個學霸，台大中文系，輔系法律畢業，還在日本九州大學、北京大學攻讀碩士，甚至到哈佛進修過，交過外國男友，超強學習能力連自己的親弟都備感壓力。

陳玉珍親弟（金門縣議員）陳志龍：「朋友如果說，知道我是她弟弟，都會說，你是陳玉珍弟弟喔！都會很驚訝，我最近發福了可能跟她有點像。」自嘲跟姐姐長不像，這位說話斯文靦腆、長相帥氣的人，就是陳玉珍親弟弟陳志龍，37歲剛結婚，是現任金門縣議員，平時很低調，難得現身台北竟然是為了金門地方陳情案。

陳玉珍親弟（金門縣議員）陳志龍：「（姐姐）對我最大的幫助，能幫忙這些選民服務案件，（怎麼看陳玉珍表現），鄉親是覺得很棒很讚很支持，我是覺得不要那麼拚，這樣很容易受傷。」

在弟弟眼中，陳玉珍就是個拼命三娘，從金門學霸，變成如今的金門戰神，話題不斷。

(中時新聞網)