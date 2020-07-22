微笑單車2.0業者放置約A4大小的營運看板，但看板不夠明顯，甚至被轉到背面。（新北市法制局提供／許哲瑗新北傳真）

台北市年初在公館地區試辦YouBike2.0，但使用範圍標示不清，民眾1.0、2.0搞得霧煞煞，上路半年已有4起消費申訴，有民眾從公館地區騎2.0出遊，才發現無站可還，支付350元調度費敗興而歸，還有民眾2.0車輛還錯1.0車柱，慘付調度費、維修費等高達9000元，痛批「微笑單車成苦笑單車」；新北市法制局呼籲，微笑單車業者應清楚標示使用方式，維護消費者權益。

台北市交通局計畫單方面升級YouBike2.0，目前僅在公館地區設有2.0場站，業者放置約A4大小的營運看板，提醒民眾「YouBike 2.0站點區域為台大公館商圈（含台大校內）」，並附上站點位置查詢、2.0官方APP，說明YouBike 2.0站點範圍。

不過新北市消保官實地會勘，發現綁在圍牆上的看板不夠明顯，甚至有看板被轉到背面，「一般租車民眾根本無法察覺。」

新北市消保處指出，雙北半年接獲4件投訴，有民眾從公館一路騎到信義區、中正區、中和區和新店區都找不到車柱，體力有限無法騎回公館，最後怒付350元車輛調度費敗興而歸。

還有民眾與家人各租1輛YouBike 2.0，從公館沿自行車道騎至安坑地區，打算用1.0車柱歸還，但車柱有防呆設計，未歸還成功，單車又遭其他民眾騎走，同樣找不到歸還車柱，棄置在水溝內，多日後才尋獲，2輛車累進車資、調度費及維修費，竟高達9000多元，民眾怒批「比搭計程車還貴！」

新北市法制局長吳宗憲指出，依《消保法》第4條及第5條規定，企業經營者對於提供的商品或服務，應向消費者說明使用方法，提供充分與正確的資訊，呼籲微笑單車業者應在每輛2.0車身或車上，清楚說明營運站點範圍，並加強宣傳使用範圍，避免類似消費爭議，至於消費申訴個案，也該拿出最大誠意促成和解。

(中時 )