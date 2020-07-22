國民參與刑事審判的《國民法官法》22日立法院三讀通過，法務部對此表示，未來全體國民都有權利進入法庭，法務部將督促所屬檢察機關做好相關準備，共同促進審判的公正及妥適，使最終的判決結果，能包含專業與非專業意見的多元價值，更可使人民信服，進而提昇民眾對司法的瞭解及信賴。

法務部表示，法務部配合司法院歷經多場法制研修會、說明會、公聽會、協商、模擬法庭及徵詢意見等程序，廣蒐社會各界建言，並經反覆論辯及修正，參考多份民意調查結果，建構足以順應國情的國民法官制度，經行政院與司法院會銜函送立法院審議，終於三讀通過。

未來，國民法官制度開啟全新審判模式，將使檢察官面臨新的挑戰，包括對於國民法官的選任及新採卷證不併送的起訴狀一本，與對辯護人或被告開示證據等，都賦予檢察官在國民法官審判時新的職掌及責任。

法務部強調，將督促所屬檢察機關做好相關準備，也會使全體檢察官經由教育訓練加強及充實專業職能，共同促進審判的公正及妥適，使最終的判決結果，能包含專業與非專業意見的多元價值，更可使人民信服，進而提昇民眾對司法瞭解及信賴。

(中時 )