教育部舉辦「原住民族雲端科展」，屏東縣地磨兒國小「土地磨練的兒女」隊獲得國小組金熊獎，這隊的老師及4個學生都是來自排灣族，他們用學校內就可找到植物甲酸醬葉進行研究，一舉得到大獎，非常高興。

「原住民族雲端科展」今年邁入第11年，吸引全國共有43組隊伍報名，包括國中組14組、國小組29組。經初選、決選程序，選出各組金、銀、銅熊獎、佳作及最佳人氣獎，以及連續3年參加本活動的榮譽團體獎，連續4年指導學生參加本活動的傑出指導教師獎，共計4類28個獎項。

國小組金熊獎由屏東縣地磨兒國小「土地磨練的兒女」隊獲得，作品「我的胃嚇一跳─北排灣族傳統食物之抗氧化能力探討」，創作概念源自生活與慶典中常見的排灣族食物，題材擷取符合傳統文化內涵與現代科學驗證過程。

「土地磨練的兒女」隊是由自然科老師董晨？指導，他表示，在小學裡面，有科學背景的老師比較少，他是屏科大生命科學系畢業，到地磨兒國小任教後，學生常跑來問他科學問題，他就決定組隊參加科展，並從日常生活中取材來做實驗。

「土地磨練的兒女」隊，以排灣、魯凱族常用的甲酸醬葉與龍葵葉與小米做為主要的實驗待測物，透過直接碘量滴定法來測得其抗氧化能力，發現甲酸醬葉的抗氧化能力超越當今抗氧化聖品紅藜。

「土地磨練的兒女」隊成員、五年級學生黃宥熏說，甲酸醬葉是他們平常都會吃到的食物，而在實驗過程中，跟同學互相討論找解決方法，他覺得非常好玩。他希望以後可以讀完大學，然後開一家昆蟲店。

(中時 )