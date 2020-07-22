看好冷凍市場龐大商機，統一超(2912)7-ELEVEN攜手國內三大冷凍食材供應商金豐盛、台畜與樹森推出冷凍畜產，以「多品牌」、「一餐量」與「有認證」三策略滿足小家庭、單身對冷凍鮮物需求，並帶動單店生鮮冷凍業績成長。

冷凍市場高達460億元龐大商機，吸引超商積極搶進，統一超7-ELEVEN今年1月首度推出冷凍新店型，不到半年已迅速展至30店，遍及雙北、桃園、新竹、台中、苗栗、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東及金門，更積極於一般門市擴增冷凍空間，目前雙門冷凍櫃的門市近3000家，將導入更多冷凍商品結構，如家庭用調理菜、名店商品等滿足需求，讓消費者就近買、安心吃。

統一超7-ELEVEN表示，冷凍新店型多設立在住宅型商圈，4台的雙門立式冷凍冰箱及海島型冷凍冰箱已成為標準配備；冷凍食品品項數更高達150種以上，較一般門市多出1倍，包括個人化冷凍食品、素食專區、家庭用冷凍食品、氣炸專區、生鮮水產、畜產商品及台塑有機蔬菜，共7大結構，落實社會廚房經營策略，成功帶動單店生鮮冷凍業績翻倍成長。

根據7-ELEVEN銷售觀察，購買生鮮冷凍品的族群多以30歲以上的上班族、年輕小家庭為主，尤其下午5點到晚上6點為銷售尖峰；看準小家庭與個人料理趨勢，畜產類商品皆控制在1~2人的份量，就近購買每日料理食材份量，煮得安心、吃得更放心。

針對消費者對冷凍食材的需求，統一超7-ELEVEN持續擴充「嚴選素材鮮物」新結構，除提供急凍水產外，再攜手國內三大冷凍食材供應商金豐盛、台畜與樹森，首度將旗下暢銷的CHOICE牛肉、雞肉原料標榜產銷履歷與CAS豬肉逾14款生鮮肉品引進超商通路，以適合個人與小家庭每餐食用小份量設計，並使用保鮮度最佳的貼體包裝，提供消費者更豐富又安心的商品選擇。

(時報資訊)