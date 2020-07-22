近期離岸風電族群股價表現強勢，中鋼集團中鋼構(2013)今年在業外挹注加上風電事業可望自第三季起逐步加溫，全年營運將攀高，今股價開高走高，盤中最高26.6元，觸及填息目標價26.45元。

中鋼構配息0.81元，周二(21日)除息，近兩天股價向上，今除息第二天，完成填息。盤中雖漲勢收斂，仍穩定填息。

中鋼構承包台積電的電子廠房、台灣人壽南港C3商辦大樓及台北信義計畫區的商辦大樓等工程，下半年鋼構出貨量持續加溫。

風電事業方面，為配合中鋼興達海基公司推動的離岸風電套筒式水下基礎所需的零組件，中鋼構提前承建的節點結構零件，將於7月起開始交貨，單月共有二套量的零件，估計第三季共有六套量零件，隨著興達海基明年興建的水下基礎數量大增，明年中鋼構之風電產品業績擴大。

業外方面，中鋼構出售中國大陸崑山廠的處分利益約新台幣5.6億元，每股貢獻約2.8元，其中，預計2.6億元貢獻第二季EPS約1.3元，另3億元處分利益，可望在今年底前陸續完成認列。

(時報資訊)