產業數據顯示美國上周原油庫存意外大增，周三國際原油價格應聲走跌。美國的新冠肺炎疫情持續升高，恐使這個全球最大石油消費國的需求進一步受挫。

在暫停數個月後的第一場疫情例行記者會上，美國總統川普罕見坦承在疫情好轉之前可能更為惡化。根據約翰·霍普金斯大學統計，截至周二，美國新冠肺炎確診數已突破380萬人。

目前美國期油下跌0.57%，報每桶41.7美元。布蘭特期油跌0.45%，報每桶44.12美元。

在隔夜市場上，因投資人看好繼歐盟之後，美國近期內也將通過新一輪紓困振興方案，美國期油收漲1.15美元或2.82%，報每桶41.96美元。布蘭特期油收漲1.04美元或2.4%，為每桶44.32美元。兩合約盤中均觸及4個月新高。

稍早前美國石油協會（API）公布，上周（截至7月17日）美國原油庫存增加750萬桶，為5.31億桶，市場預估為減少210萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周三晚些時候發布官方的原油庫存報告。

(時報資訊)