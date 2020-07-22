聯詠(3034)第三季營運持續看俏，全年營收有實力挑戰新高，美系外資也看好，LDDI(大尺寸面板驅動IC)價格在第三季可望上漲回溫，聯詠今股價開高走高，一度上漲約4.5%，股價達277.5元，站穩所有均線。

美系外資認為，LDDI的價格在第三季將會上漲，主要是有鑑於整體代工廠產能的限制，但第三季的PC和電視需求成長又優於預期，整體市場成長幅度季增上看兩位數，聯詠在本季也可望搶搭此波順風車，且預計第三季市場競爭環境可能變得更健康，也降低了來自同行的價格競爭。

聯詠第二季單季營收186.1億元，季增加10.2%，不僅超越財測目標，也改寫歷史單季新高紀錄，展望第三季，新冠肺炎疫情在美國重燃，居家辦公、遠端教學的趨勢短期恐難降溫，加上OLED驅動IC、TDDI等需求持續提升下，供應鏈拉貨力道轉強，且在5G智慧機出貨下，AMOLED全年成長幅度大，光是上半年AMOLED的出貨就會比去年全年多，在各個產品線下半年樂觀下，聯詠今年全年營收有機會持續挑戰創高。

(時報資訊)