儘管香港國安法導致美中緊張關係升溫，引起市場擔憂。但香港恆生指數，國企指數以及紅籌指數今早又都再全面翻揚。保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，近來美國對華為的制裁反而加速中國政府國產替代化，同時華為也開始擔任扶持供應鏈的角色，反而創造更多A股科技板塊的投資機會。觀察外資動向，自中國疫情控制得宜之後，目前北向資金流入淨額已突破1.15兆人民幣，並且持續創新高中，許智洋預期在資金面堆疊之際，股價可望進一步推升。

富達投信則認為，有利恆生及紅籌和國企指數走高的因子包括：1.恆生科技指數將在下週一（7/27)上市，吸引更多新科技股在港交易，偏好納指投資人將同時關注此指數。其中阿里巴巴、騰訊、美團、小米為前四大權值股，分別佔比皆逾8%，港交所受市場交易興盛預期。2.中國第五輪保障就業計畫企業公佈，食品、超商、零售業獲最大員工薪資補貼，屈臣氏、7-11、OK受惠。

保德信投信認為，對於A股而言，美中緊張關係自2018年以來已超過2年，基本上地緣政治利空大多已反應於股價當中，除非市場出現超預期的事件，現階段反覆事件不致對A股造成明顯影響。

自中國解封復工之後，若干指標經濟數據開始好轉，從近期PMI、社會消費品零售總額、固定資產投資及工業增加值等經濟數據觀察，顯見中國經濟已逐漸好轉，券商更預估第二季GDP年增率可望由-6.8%恢復至3.5%~4%，預期下半年企業盈利有望同步增強。許智洋認為，基本面修復將成為A股下半年重要的支撐力，因此預估此波由大型金融及週期股帶動的漲勢仍將持續。

(時報資訊)