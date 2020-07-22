臺企銀（2834）股東常會通過配息0.2元、配股0.5元，今（22）日進行除權息交易，每股參考價10.4元。臺企銀今早開高穩揚，最高上漲2.4％至10.65元，填權息率達33.33％，早盤維持近1.5％漲幅，於填權息路上穩健前行。

臺企銀2020年6月自結稅前獲利3.37億元，月增2.47％、年減34.35％。稅後淨利3.9億元，月增29.32％、仍年減21.54％。每股盈餘（EPS）約0.06元，優於5月0.04元、低於去年同期0.08元。

不過，受新冠肺炎疫情衝擊全球資本市場影響，合計臺企銀2020年上半年自結各項提存前稅前獲利44.58億元、年減22.37％，稅前獲利25.08億元、年減38.37％。稅後淨利22.59億元、年減33.57％，每股盈餘0.32元，低於去年同期0.53元。

臺企銀表示，疫情對石化、電子等製造業及餐飲、零售、觀光旅遊、運輸業等服務業造成巨大衝擊，尤其中小企業風險承擔能力較弱、所受影響更大。臺企銀對此提出各項紓困振興專案貸款、加速徵審流程，盼協助中小企業度過難關、降低對企業影響。

為配合政府落實推動都更、危老建物加速重建政策，臺企銀今年將推動都更金融2.0，利用結合都更危老、銀髮照護、都市更新及種電、儲能，一舉解決建物老化、人口老化、缺地、缺電等「兩老雙缺」問題，落實在家安養及永續綠能理念，達到市場區隔目標。

臺企銀表示，未來除持續協助客戶辦理紓困、從中拓展新客源，將掌握全球供應鏈重整後對台投資商機，並強化風險控管、維護資產品質，持續落實內控3道防線與強化整體風險控管，加強金融科技發展、強化資訊安全控管，使臺企銀成為中小企業金融領導品牌。

(時報資訊)