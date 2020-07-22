總統蔡英文21日出席臺船基隆廠「新海研一號交船典禮」，未料有超過百名基隆廠員工在廠外拉起白布條抗議指出，臺船4年多虧損達120億，要求管理方下臺！警方則拉起防鞋網，避免有人朝總統車隊扔擲物品。對此，前國民黨立委陳學聖斷言，人民的憤怒正慢慢張開！
臺船的百名員工昨天在蔡座車抵達前高呼口號，便被大批警力包圍起來，總統車隊要離去時，不少員工突圍，想對總統表達訴求，員警則把員工堵在門口，並架起防鞋網，避免有人丟擲隨身物品。
對此，陳學聖在臉書表示斷言「人民的憤怒正慢慢張開！」陳學聖表示，好熟悉的鏡頭又回來了，但對蔡英文來說，這場景未免來得太快！
陳學聖表示，反對黨的抗爭，民進黨向來是不在乎的，但當民間司改會、獨派團體批評民進黨背棄理想，連被視為挺綠的青年團體也示警，「民進黨權力傲慢，恐重蹈2018年敗選覆轍。」他直呼，民進黨自己看著辦吧！
文章來源：陳學聖臉書
(中時新聞網)
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